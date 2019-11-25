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Elmalı Tart

ORTA 20 DAKİKA

Çay saatlerinin vazgeçilmezi elmalı tart tarifini sizler için hazırladık. İşte elma ve incecik, kıyır kıyır bir tart hamuruyla hazırlanan leziz Elmalı Tart Tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    6 yemek kaşığı toz şekeri yapışmaz yüzeyli bir tavaya alıp, kısık ateşte eritin ve orta boy kelepçeli bir kalıba yayın. Üzerine kabukları temizlenip dilimlenmiş elma yerleştirin. Ayrı bir yerde yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri iyice çırpıp, un, süt, kabartma tozu, vanilya ve rendelenmiş limon kabuğu ekleyip iyice karıştırın. Eritilmiş margarin ilave edip karıştırmaya devam edin. Hamuru elmaların üzerine döküp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45-50 dakika pişirin. Fırından alıp, 1 saat dinlendirin. Servis tabağına ters çevirip, kelepçeyi çıkarın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

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