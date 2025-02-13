Mandalinalı Cheesecake

Cheesecake için labne peyniri, şeker, vanilya, krema ve ayçiçek yağı bir kapta krema kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Ardından yumurtaları tek tek ilave edip karıştırın. En son nişastayı ilave edip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.