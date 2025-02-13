Mandalinalı Cheesecake
Mandalinalı Cheesecake: Mandalinanın ferahlatıcı aroması ve kremsi dokusuyla, her dilimde taptaze bir lezzet patlaması!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tabanı için un, kakao, kabartma tozu, şeker ve tuzu yoğurma kabına alıp karıştırın. Ardından yumurtayı ekleyin. Tereyağını parçalar halinde ilave edin ve yoğurmaya devam edin. Streç filme sarıp 30 dakika buzdolabında bekletin.
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2
Cheesecake için labne peyniri, şeker, vanilya, krema ve ayçiçek yağı bir kapta krema kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Ardından yumurtaları tek tek ilave edip karıştırın. En son nişastayı ilave edip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
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3
Hamurdan bir elma büyüklüğünde parça koparın. Kalan parçayı merdane yardımıyla açıp yağladığımız kalıba alın ve elinizle kenarlarını düzeltin. Cheesecake karışımını üzerine dökün. Mandalinaları dilimlerine ayırın ve cheesecake karışımının üzerine yerleştirin. Ayırdığımız hamuru merdane ile hafif açıp parçalara ayırın. Bu parçaları küçük boşluklar bırakarak cheesecake'nin üzerine yerleştirin.
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4
Önceden ısıtılmış 175 derece fırında ve alt üst ayarı açık olarak ve en alt telin üstünde 50 dakika pişirin. Bu şekilde üzeri yanmaz. Piştikten sonra fırın kapağını aralıklı bırakarak soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra servis yapın.
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