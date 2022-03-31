Un Helvası
Çay demlenirken, her daim mutfağınızda bulunan malzemelerle hazırlayacağınız Un Helvası tarifi ile damaklarınız şenlensin!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şerbet için toz şeker ve suyu tencereye alıp, toz şeker eriyene kadar kaynatın. Daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.
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2
Başka bir tencerede tereyağı ve margarini eritin. Un ekleyip, katı kıvam alana kadar sürekli tahta kaşık yardımıyla karıştırın. Bu sırada ocağın ısısının orta harlı olmasına dikkat edin.
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3
Karışım kahverengi olunca ocaktan alın. Üzerine soğuk şerbeti döküp karıştırın. Helva şerbeti çekene kadar karıştırmaya devam edin.
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4
Yemek kaşığı yardımıyla şekil verip tabağa yerleştirin ve servis yapın.
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