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Un Helvası

Un Helvası
KOLAY 10 DAKİKA

Çay demlenirken, her daim mutfağınızda bulunan malzemelerle hazırlayacağınız Un Helvası tarifi ile damaklarınız şenlensin!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Şerbet için toz şeker ve suyu tencereye alıp, toz şeker eriyene kadar kaynatın. Daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

  • 2

    Başka bir tencerede tereyağı ve margarini eritin. Un ekleyip, katı kıvam alana kadar sürekli tahta kaşık yardımıyla karıştırın. Bu sırada ocağın ısısının orta harlı olmasına dikkat edin.

  • 3

    Karışım kahverengi olunca ocaktan alın. Üzerine soğuk şerbeti döküp karıştırın. Helva şerbeti çekene kadar karıştırmaya devam edin.

  • 4

    Yemek kaşığı yardımıyla şekil verip tabağa yerleştirin ve servis yapın.

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