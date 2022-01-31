Armutlu Tart
Evinizi kokusuyla saracak armutlu tart tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Un, tereyağı, yumurta sarıları, toz şeker, tuz ve vanilya ekleyip iyice karıştırın. Hamuru unlanmış tezgaha alıp elinizle bir kaç dakika yoğurun ve hafif yapışkan kıvam elde edin.
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2
Gerekirse 1 -2 yemek kaşığı su ekleyin. Yuvarlayıp streç filmle kaplayın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Hamuru pişirme kağıdı üzerinde 27 cm çapında açarak yağlanmış 22 cm'lik altı çıkabilen kelepçeli kalıba yerleştirin.
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3
Kenarlarından merdane yardımıyla geçerek düzeltin. Tabanına delikler açın. Sertleşmesi için 15 -20 dakika buzdolabında bekletin. Armutların kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkarın.
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4
Her birini boylamasına 8 parçaya bölün. Kararmaması için limon suyu ve suyu karıştırıp, içine atın. Üzeri için tereyağı ve şekeri mikser yardımıyla kremamsı bir kıvam alana kadar 3-4 dakika çırpın.
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5
Yumurta ve yumurta sarısını ekleyip karıştırın. Badem unu ve unu katıp karıştırın. Kalıptaki tart hamurunun üzerine yayın. Üzerine armut dilimlerini yerleştirin.
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6
Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 dakika pişirin. Isıyı 180 dereceye düşürüp 25-30 dakika daha üzeri kızarana kadar pişirin.
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7
Kayısı reçelini tel süzgeçten geçirin. Su ekleyip benmari usulü ısıtın. Ilık tartın üzerine fırça yardımıyla sürün. Yanında krema ile servis yapın.
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