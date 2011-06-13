Çilekli Milföy Tart
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sütü bir tencereye aktarın. Kaynamaya başladığında un ve toz şekeri azar azar ekleyin. Topaklanmaması için sürekli karıştırın. Çırpılmış yumurta sarısını ekleyin ve sürekli çırpmaya devam edin.
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2
Kısık ateşte 5-6 dakika pişirin. Tencereyi ateşin üzerinden indirerek, soğumaya bırakın. Milföy hamurlarını unlu bir zemine alıp kenarlarını birleştirerek büyük bir kare elde edin. Daha sonra merdane ile inceltin.
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3
Önceden ısıtılmış 175 derece fırında hamur kızarana dek pişirin. Hamurun kabaran kısımlarını bıçakla kesin. Ilınmış milföyün üzerine soğuk kremayı yayın. Üzerini çileklerle süsleyerek, servis yapın.
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