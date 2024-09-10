Böğürtlenli ve Keçi Peynirli Tart

Hamur için tüm malzemeyi blender'e alın ve kırıntı görünümü alana kadar 1-2 dakika çekin. Hamuru elinizde toparlayıp streç filmle kaplayın ve 1 saat buzdolabında dinlendirin. Daha sonra pişirme kağıdının üzerinde yaklaşık 30 cm çapında olacak büyüklükte merdane yardımıyla yuvarlak açın. 25 cm'lik yuvarlak tart kalıbını tereyağı ile yağlayın.