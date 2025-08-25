Tarif Ara
Öğünler Tartlar ve Paylar Yenidünyalı san sebastian cheesecake

Yenidünyalı San Sebastian Cheesecake

Yenidünyalı San Sebastian Cheesecake
KOLAY 15 DAKİKA

Karamelize dokusuyla sevilen San Sebastian cheesecake, yenidünya meyvesinin ferah aromasıyla bambaşka bir lezzet kazanıyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Geniş bir kapta labne peyniri ve yumurtaları homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Toz şeker, un ve vanilya ekleyip karıştırmaya devam edin. En son kremayı da karışıma ekleyerek pürüzsüz olana kadar yavaşça karıştırın.

  • 2

    20 cm'lik kelepçeli kek kalıbının içini pişirme kâğıdı ile kaplayın. Cheesecake karışımını kalıba dökün. Hava boşluklarının kaybolması için biraz sallayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 30-40 dakika üzeri kızarana kadar pişirin. Çıkarıp soğumaya bırakın.

  • 3

    Sos için yenidünyaların kabuğunu soyup, çekirdeklerini çıkarın. Küçük küp şeklinde doğrayın. Küçük bir tencereye portakal suyu ve doğradığınız yenidünyaları koyun. Tarçını ekleyin. Kısık ateşte 8-10 dakika kadar meyveler yumuşayana kadar pişirin. Zencefil, limon suyu ve incecik doğranmış taze nane yapraklarını ekleyin. Bir kasede nişastayı 2 yemek kaşığı su ile karıştırıp, açın. Tencereye azar azar dökerek hızlıca karıştırın. Sos koyulaşınca altını kapatın. Üzerine bal ya da akçaağaç şurubunu ekleyip karıştırın. Tarçın çubuğunu içinden çıkarın. Sos çok koyu olursa biraz daha portakal ya da limon suyu ekleyebilirsiniz.

  • 4

    Cheesecake'i kalıptan çıkarıp servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız sosu gezdirip servis yapın.

