Yenidünyalı San Sebastian Cheesecake

Sos için yenidünyaların kabuğunu soyup, çekirdeklerini çıkarın. Küçük küp şeklinde doğrayın. Küçük bir tencereye portakal suyu ve doğradığınız yenidünyaları koyun. Tarçını ekleyin. Kısık ateşte 8-10 dakika kadar meyveler yumuşayana kadar pişirin. Zencefil, limon suyu ve incecik doğranmış taze nane yapraklarını ekleyin. Bir kasede nişastayı 2 yemek kaşığı su ile karıştırıp, açın. Tencereye azar azar dökerek hızlıca karıştırın. Sos koyulaşınca altını kapatın. Üzerine bal ya da akçaağaç şurubunu ekleyip karıştırın. Tarçın çubuğunu içinden çıkarın. Sos çok koyu olursa biraz daha portakal ya da limon suyu ekleyebilirsiniz.