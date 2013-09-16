Limonlu Cheesecake
Pratik hazırlanışı ve mevsiminde kullanılan limonlarıyla lezzetli bir cheesecake tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Bisküvileri küçük parçalar halinde kırıp bir kaba alın. Üzerine eritilmiş tereyağını ekleyip yumuşayana dek yoğurun.
-
2
Hazırladığınız karışımı küçük bir kelepçeli kalıbın tabanına bastırarak yerleştirin. Kalan malzemeyi geniş bir kapta karıştırın ve bisküvili tabanın üzerine yayın.
-
3
Önceden ısıtılmış 130 derece fırında 1 saat pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp servis tabağına alın. Arzunuza göre cheesecake'nin üzerini hazır limon sosla kaplayın.
-
4
Limon dilimleri yerleştirin. Limonlu jöleyi üzerindeki tarife göre hazırlayıp cheesecake'nin üzerine gezdirin.
-
5
Buzdolabında yarım saat dinlendirip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
- Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
- Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL