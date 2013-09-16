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Limonlu Cheesecake

Limonlu Cheesecake
ORTA

Pratik hazırlanışı ve mevsiminde kullanılan limonlarıyla lezzetli bir cheesecake tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bisküvileri küçük parçalar halinde kırıp bir kaba alın. Üzerine eritilmiş tereyağını ekleyip yumuşayana dek yoğurun.
  • 2
    Hazırladığınız karışımı küçük bir kelepçeli kalıbın tabanına bastırarak yerleştirin. Kalan malzemeyi geniş bir kapta karıştırın ve bisküvili tabanın üzerine yayın.
  • 3
    Önceden ısıtılmış 130 derece fırında 1 saat pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp servis tabağına alın. Arzunuza göre cheesecake'nin üzerini hazır limon sosla kaplayın.
  • 4
    Limon dilimleri yerleştirin. Limonlu jöleyi üzerindeki tarife göre hazırlayıp cheesecake'nin üzerine gezdirin.
  • 5
    Buzdolabında yarım saat dinlendirip servis yapın.

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