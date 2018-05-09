Çilek Dolgulu Turta

Öncelikle dolgu için çileklerin saplarını ayırın ve ortadan ikiye kesip tencereye alın. Toz şeker ilave edin. Nişasta ve suyu bir fincana alıp açın ve tencereye boşaltın. Tüm malzemeyi hafif koyu bir kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. Soğuması için bir kenara alın.