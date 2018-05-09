Çilek Dolgulu Turta
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Öncelikle dolgu için çileklerin saplarını ayırın ve ortadan ikiye kesip tencereye alın. Toz şeker ilave edin. Nişasta ve suyu bir fincana alıp açın ve tencereye boşaltın. Tüm malzemeyi hafif koyu bir kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. Soğuması için bir kenara alın.
-
2
Turta hamuru için tereyağı, un, pudra şekeri, yoğurt ve 1 adet yumurta sarısını karıştırma kabına alın. Kıydığınız cevizi de ilave edin ve tüm malzemeyi yoğurun. Daha sonra streç filme sarın ve buzdolabında 1-2 saat dinlendirin.
-
3
Hamurun 1/3'ünü turtanın üzerini süslemek için ayırın ve geri kalan hamuru turta kalıbı büyüklüğünde açın. Turta kalıbının dibine kenarları da kaplayacak şekilde hamuru yerleştirin.
-
4
Üzerine soğuyan çilekli dolguyu boşaltın. Ayırdığınız hamuru açın ve uzun şeritler halinde kesip, turtanın üzerine kafes şeklinde yerleştirin.
-
5
Şeritlerin üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri hafif pembeleşene kadar kontrol ederek pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
- Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
- Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri