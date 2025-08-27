Tarif Ara
Öğünler Tartlar ve Paylar Çilek soslu san sebastian

Çilek soslu San Sebastian

Çilek soslu San Sebastian
ORTA 40 DAKİKA

Karamelize kabuğu ve kremsi dokusuyla sevilen San Sebastian cheesecake, çilek sosuyla buluşarak daha da hafif ve meyveli bir lezzete dönüşüyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Hamur için geniş bir kasede şeker ve krem beyaz peyniri mikser yardımıyla çırpın. Önce yumurtaları sonra krema, un ve vanilya özütünü ekleyip çırpmaya devam edin.

  • 2

    Orta boy kelepçeli kek kalıbını biraz ıslatıp üzerine pişirme kağıdını sıkıca yerleştirin. Karışımı kek kalıbına dökün.

  • 3

    Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35 ila 45 dakika pişirin. Süre sonunda fırından çıkarmayıp kapak kapalı olacak şekilde 15-20 dakika fırında bekletin. Tüm bu süreleri; herkesin fırını farklı olduğundan kontrollü olarak yapın.

  • 4

    Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırıp bir gece dinlendirin.

  • 5

    Sos için çilekleri robottan geçirip püre haline getirin. Bir sos tavasına alıp nişasta, şeker ve su ekleyerek kısık ateşte pişirin. Sos kıvamına gelince ocaktan alıp cam bir kavanoza boşaltın.

  • 6

    Oda sıcaklığına gelince ağzı kapalı olarak buzdolabına kaldırın.

  • 7

    Ertesi gün çilek sos ekleyin. Çilek ve bademle süsleyip servis yapın.

