Çilek soslu San Sebastian
Karamelize kabuğu ve kremsi dokusuyla sevilen San Sebastian cheesecake, çilek sosuyla buluşarak daha da hafif ve meyveli bir lezzete dönüşüyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Hamur için geniş bir kasede şeker ve krem beyaz peyniri mikser yardımıyla çırpın. Önce yumurtaları sonra krema, un ve vanilya özütünü ekleyip çırpmaya devam edin.
-
2
Orta boy kelepçeli kek kalıbını biraz ıslatıp üzerine pişirme kağıdını sıkıca yerleştirin. Karışımı kek kalıbına dökün.
-
3
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35 ila 45 dakika pişirin. Süre sonunda fırından çıkarmayıp kapak kapalı olacak şekilde 15-20 dakika fırında bekletin. Tüm bu süreleri; herkesin fırını farklı olduğundan kontrollü olarak yapın.
-
4
Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına gelince buzdolabına kaldırıp bir gece dinlendirin.
-
5
Sos için çilekleri robottan geçirip püre haline getirin. Bir sos tavasına alıp nişasta, şeker ve su ekleyerek kısık ateşte pişirin. Sos kıvamına gelince ocaktan alıp cam bir kavanoza boşaltın.
-
6
Oda sıcaklığına gelince ağzı kapalı olarak buzdolabına kaldırın.
-
7
Ertesi gün çilek sos ekleyin. Çilek ve bademle süsleyip servis yapın.
