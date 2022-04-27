Limonlu Mini Cheesecake
Limonlu ve Kadayıf Tabanlı Mini Cheesecake tarifi arayanlar bu tarife bayılacaksınız.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Tabanı için eritilmiş sıcak tereyağını hiç bekletmeden kavrulmuş kadayıf ve toz şekerle karıştırın. İçlerine muffin kağıdı yerleştirilmiş muffin kalıplarının dibine birer yemek kaşığı dolusu kadayıf koyun.
Elinizle bastırarak sıkıştırın ve buzdolabına kaldırıp sertleşene dek bekletin. Kreması için krema, toz şeker ve labne peynirini hafifçe kabarana kadar çırpın.
Yumurta, un, nişasta ve vanilya ekleyip 3-4 dakika daha çırpın ve dolaptan aldığınız kalıplara pay edin. Muffin kalıbını yüksek kenarlı bir tepsiye alın.
-
2
Tepsiye bir parmak yüksekliğinde sıcak su ekleyin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Kalıbı salladığınızda ortası hareket etmiyorsa, fırından çıkarın.
-
3
Sosu için tüm malzemeyi küçük bir sos tenceresine alıp karıştırın. Ocağa oturtun ve orta ateşte sürekli karıştırarak koyu bir jel kıvamına gelene kadar pişirin.
-
4
Sosu pişen cheesecake'lerin üzerine yayın. 3-4 saat soğuttuktan sonra kalıptan çıkarın. Çilek, limon dilimleri ve nane yapraklarıyla süsleyerek servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- 2025 Trendi Swicy Lezzetler
- Selin Kutucular'la Sofra'ya Özel
- Düşük Karbonhidrat Yüksek Lezzet Menüler