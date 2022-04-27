Limonlu Mini Cheesecake

Tabanı için eritilmiş sıcak tereyağını hiç bekletmeden kavrulmuş kadayıf ve toz şekerle karıştırın. İçlerine muffin kağıdı yerleştirilmiş muffin kalıplarının dibine birer yemek kaşığı dolusu kadayıf koyun.

Elinizle bastırarak sıkıştırın ve buzdolabına kaldırıp sertleşene dek bekletin. Kreması için krema, toz şeker ve labne peynirini hafifçe kabarana kadar çırpın.

Yumurta, un, nişasta ve vanilya ekleyip 3-4 dakika daha çırpın ve dolaptan aldığınız kalıplara pay edin. Muffin kalıbını yüksek kenarlı bir tepsiye alın.