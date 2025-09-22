Tarif Ara
San sebastian cheesecake

San Sebastian Cheesecake

San Sebastian Cheesecake
ORTA 45 DAKİKA

İçi akışkan, dışı yanık ve karamelize... San Sebastian Cheesecake, her çatalda ağızda eriyen kremamsı dokusuyla sizi kendine hayran bırakacak.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Geniş bir çırpma kabına krema, labne ve krem peyniri alın. Üzerine toz şekeri ekleyin ve mikserle çırpın.
  • 2
    Yumurtaları teker teker ilave edin ve her birini ekledikten sonra çırpmaya devam edin.
  • 3
    Un ve vanilyayı da ekleyip sadece birkaç saniye daha çırpın.
  • 4
    26 cm çapındaki kelepçeli kalıbın tabanını ve kenarlarını, dışına taşacak şekilde yağlı kağıtla kaplayın.
  • 5
    Karışımı kalıba dökün ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.
  • 6
    Fırının kapağını açıp içinde 10 dakika bekletin, ardından oda sıcaklığına alın.
  • 7
    Soğuyan cheesecake'i buzdolabına koyun ve en az 6 saat dinlendirin.

