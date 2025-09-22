San Sebastian Cheesecake
İçi akışkan, dışı yanık ve karamelize... San Sebastian Cheesecake, her çatalda ağızda eriyen kremamsı dokusuyla sizi kendine hayran bırakacak.
Malzemeler
Yapılışı
1
Geniş bir çırpma kabına krema, labne ve krem peyniri alın. Üzerine toz şekeri ekleyin ve mikserle çırpın.
2
Yumurtaları teker teker ilave edin ve her birini ekledikten sonra çırpmaya devam edin.
3
Un ve vanilyayı da ekleyip sadece birkaç saniye daha çırpın.
4
26 cm çapındaki kelepçeli kalıbın tabanını ve kenarlarını, dışına taşacak şekilde yağlı kağıtla kaplayın.
5
Karışımı kalıba dökün ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.
6
Fırının kapağını açıp içinde 10 dakika bekletin, ardından oda sıcaklığına alın.
7
Soğuyan cheesecake'i buzdolabına koyun ve en az 6 saat dinlendirin.
