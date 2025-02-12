Armutlu Karamelli Tart
Taze armutların ferahlatıcı lezzeti, zengin karamelin büyüleyici tatlılığıyla buluşuyor. İncecik hamur ve ustalıkla hazırlanan bu tart, her lokmada unutulmaz bir tat deneyimi sunuyor. Tarifi keşfedin, sofranıza şıklık katın!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Hamur için un, pudra şekeri ve tuzu karıştırın. Üzerine oda sıcaklığındaki tereyağını ekleyin. Mikser yardımıyla tüm malzemeyi çırpın. Yumurta sarısını ilave edin. Ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Üzerini streç film ile kapatıp 1 saat buzdolabında dinlendirin.
-
2
Hamuru 6 eşit parçaya bölün. Her birini merdaneyle yarım cm kalınlığında ve tart kalıplarından büyük olacak şekilde açın. 10 cm'lik tart kalıplarını tereyağı ile yağlayın. Hamurları kalıpların kenarlarını da kaplayacak şekilde yerleştirin. Fazlalıklarını kesin. Hamurun zeminine kürdan ile delikler açın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25-30 dakika pişirin.
-
3
Krema için tencereye sütü alın. Kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Ayrı bir kapta yumurta sarısı, şeker ve nişastayı karıştırın. Bu karışımı ısınan süte azar azar ve çırpma teliyle hızlıca karıştırarak ekleyin. Kıvam alana kadar pişirin. Vanilyayı ekleyip bir kez daha çırpın. Ocaktan alıp tereyağını ekleyin. Soğuyunca mikserle çırpın.
-
4
Karamel sos için şekeri bir tavaya alın. Üzerini geçecek kadar su ilave edin. Karıştırmadan ısıtın. Kahverengileşmeye başlayınca spatula ile karıştırın. Karıştırırken kremayı ilave edin. Hızlıca karıştırıp ocaktan alın. Tereyağını ekleyip eriyene kadar karıştırın.
-
5
Tartların içine kremayı pay edin. Üzerlerine dilimlenmiş armut yerleştirin. Karamel sosu gezdirin. Yaban mersini ile süsleyin. Soğuk olarak servis yapın.
