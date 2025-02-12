Armutlu Karamelli Tart

Krema için tencereye sütü alın. Kaynama noktasına gelene kadar ısıtın. Ayrı bir kapta yumurta sarısı, şeker ve nişastayı karıştırın. Bu karışımı ısınan süte azar azar ve çırpma teliyle hızlıca karıştırarak ekleyin. Kıvam alana kadar pişirin. Vanilyayı ekleyip bir kez daha çırpın. Ocaktan alıp tereyağını ekleyin. Soğuyunca mikserle çırpın.