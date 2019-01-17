Portakallı Merengli Tart

Tart hamuru için un ve tereyağını mutfak robotu veya mikser yardımı ile ekmek kırıntısı halini alana kadar karıştırın. Pudra şekeri, yumurta ve su ilave edip toparlanana dek hamur karıştırın. Üzerini streç filmle kapatıp 30 dakika buzdolabında dinlendirin.