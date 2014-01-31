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Çikolatalı Tart

Çikolatalı Tart
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Hamur için, tüm malzemeyi hızlı bir şekilde yoğurun. Yağlanmış tart kalıbına, hamurun kenarlarını yükselterek yerleştirin. Isıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.
  • 2
    Bu arada krema için, yumurta, vanilya, süt, un, toz şeker ve margarini bir kapta çırpma teli ile iyice çırpın. Ocağa alıp, koyulaşıncaya dek karıştırarak pişirin.
  • 3
    Sonrasında soğumaya bırakın. Fırından çıkarttığınız tartı da soğumaya bırakın. Çikolatalı sos için, çikolata ve kremayı bir kaba aktarıp ocakta 2-3 dakika karıştırarak pişirin ve soğumaya bırakın.
  • 4
    Tüm malzeme soğuduktan sonra, tartı servis tabağına aktarın. Ortasına soğumuş kremayı dökün. Çikolatalı sosu sıkma torbasına alıp, tartın üzerine şeritler yapın. Buzdolabında 1-2 saat bekletin. Dilimleyip, servis yapın.

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