Çikolatalı Tart
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamur için, tüm malzemeyi hızlı bir şekilde yoğurun. Yağlanmış tart kalıbına, hamurun kenarlarını yükselterek yerleştirin. Isıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.
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2
Bu arada krema için, yumurta, vanilya, süt, un, toz şeker ve margarini bir kapta çırpma teli ile iyice çırpın. Ocağa alıp, koyulaşıncaya dek karıştırarak pişirin.
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3
Sonrasında soğumaya bırakın. Fırından çıkarttığınız tartı da soğumaya bırakın. Çikolatalı sos için, çikolata ve kremayı bir kaba aktarıp ocakta 2-3 dakika karıştırarak pişirin ve soğumaya bırakın.
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4
Tüm malzeme soğuduktan sonra, tartı servis tabağına aktarın. Ortasına soğumuş kremayı dökün. Çikolatalı sosu sıkma torbasına alıp, tartın üzerine şeritler yapın. Buzdolabında 1-2 saat bekletin. Dilimleyip, servis yapın.
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