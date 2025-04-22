Tarte Tatin (Elmalı Tart)
Karamelize elmaların mis gibi kokusu, altın renginde çıtır hamurla buluşuyor… Fransız mutfağından ters yüz edilmiş tatlı bir efsane: Tarte Tatin!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Hamur için unu geniş bir kaba alın. İçine küp doğranmış tereyağını ekleyin. Parmak uçlarınızla kum gibi bir kıvam alana kadar karıştırın. Pudra şekeri, yumurta sarısını ve soğuk suyu ekleyerek hamuru toparlayın. Hamuru streç filme sarın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
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2
Elmaları soyun. Çekirdeklerini çıkarıp dörde bölün. Geniş bir tavaya tereyağını koyup eritin. Üzerine şekeri ekleyip sık sık karıştırın. Şeker eriyip karamel rengini alana dek karıştırmaya devam edin. Karamelin üzerine elma dilimlerini dizin ve 5-10 dakika boyunca kısık ateşte elmaların hafifçe yumuşamasını bekleyin. Üzerine tarçın serpin. Tart kalıbına alın. Tüm tabanına karışımı yayın.
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3
Dinlenen hamuru u serpiştirdiğiniz düz bir yüzeye alın. Tart kalıbındaki elmaların üzerini kaplayacak büyüklükte açın. Hamuru dikkatlice elmaların üzerine serin. Kenarlarını içeri doğru kıvırarak kapatın. Çatal yardımıyla hamurun birkaç yerini delin.
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4
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Hamurun rengi değişip altın sarısı olana kadar pişirin. Fırından çıkarıp 5 dakika dinlendirin. Servis tabağını tart kalıbının üzerine kapatın ve dikkatlice ters çevirin. Üzerini taze nane ile süsleyin. Soğuduktan sonra servis yapın.
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