Tarte Tatin (Elmalı Tart)

Hamur için unu geniş bir kaba alın. İçine küp doğranmış tereyağını ekleyin. Parmak uçlarınızla kum gibi bir kıvam alana kadar karıştırın. Pudra şekeri, yumurta sarısını ve soğuk suyu ekleyerek hamuru toparlayın. Hamuru streç filme sarın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.