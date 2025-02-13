Bal Kabaklı Tart

Buzdolabından çıkardığınız tart hamurunu ister 4 küçük, ister 2 küçük + 1 orta boy, ister 1 büyük boy tart yapacak şekilde ayırın. Hafifçe unlanmış tezgahta veya iki pişirme kağıdı arasında hamuru çok ince olmayacak şekilde açın. Tart kalıplarının içini tereyağı ile yağlayın. Hamuru kalıpların kenarlarını da kaplayacak şekilde elinizle bastırarak yerleştirin.