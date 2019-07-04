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Çikolatalı Elmalı Tart

Çikolatalı Elmalı Tart
ORTA

Beslenme düzeninden gluten ve şekeri çıkaranlar için yepyeni lezzet önerileri

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tart için tüm tart malzemesini karıştırıp hamur haline getirin. Orta boy kare tart kalıbının tabanına kenarlarını da kaplayacak şekilde elinizle bastırarak yerleştirin.
  • 2
    Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Süslemek için elmaların kabuklarını temizleyip, çekirdek yataklarını çıkarın ve dörde bölün.
  • 3
    Üzerlerine bıçak yardımıyla çok derin olmayan çizikler atın. Tencereye yerleştirip, üzerini örtecek kadar su ve bal ilave edin. Yumuşayana kadar pişirip kenara alın.
  • 4
    Üzeri için çikolatayı benmari usulü eritin ve içine kremayı ekleyin. Yumurtayı tel çırpıcı ile çırpın. Üzerine badem unu, kabartma tozu, ceviz, hindistan cevizi şekeri ve balı ilave edin.
  • 5
    Çikolatalı karışımı katın ve hafifçe karıştırın. Soğuyan tartın üzerine döküp, elmaları üzerine hafifçe bastırarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip ılık ya da sıcak olarak servis yapın.

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