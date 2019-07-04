Çikolatalı Elmalı Tart
Beslenme düzeninden gluten ve şekeri çıkaranlar için yepyeni lezzet önerileri
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Tart için tüm tart malzemesini karıştırıp hamur haline getirin. Orta boy kare tart kalıbının tabanına kenarlarını da kaplayacak şekilde elinizle bastırarak yerleştirin.
-
2
Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Süslemek için elmaların kabuklarını temizleyip, çekirdek yataklarını çıkarın ve dörde bölün.
-
3
Üzerlerine bıçak yardımıyla çok derin olmayan çizikler atın. Tencereye yerleştirip, üzerini örtecek kadar su ve bal ilave edin. Yumuşayana kadar pişirip kenara alın.
-
4
Üzeri için çikolatayı benmari usulü eritin ve içine kremayı ekleyin. Yumurtayı tel çırpıcı ile çırpın. Üzerine badem unu, kabartma tozu, ceviz, hindistan cevizi şekeri ve balı ilave edin.
-
5
Çikolatalı karışımı katın ve hafifçe karıştırın. Soğuyan tartın üzerine döküp, elmaları üzerine hafifçe bastırarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip ılık ya da sıcak olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
- Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
- 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL