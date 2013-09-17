Vişne Reçelli Tart
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yumurtaların tamamını, şekerle birlikte krema kıvamına gelene dek çırpın ve tereyağı ekleyip çırpmaya devam edin.
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2
Unu eleyin ve karışıma ekleyerek karıştırmaya devam ederken, sırasıyla likör, kabartma tozu ve rendelenmiş limon kabuğunu katın. Hamur iyice karıştığında streç filme sarıp, buzdolabında yarım saat dinlendirin.
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3
Tartı yapacağınız kabın tabanını ve kenarlarını tereyağı ile yağlayın, un serpip kabı sallayarak dağılmasını sağlayın. Dinlenmiş hamurun 2/3'ünü kabın tabanına yayın ve parmaklarınızla bastırarak kenarlarını yükseltin.
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4
Hamur üzerinde çatal ile delikler açın ve reçelin suyunu biraz süzerek hamurun üzerine yayın. Kalan hamurdan parçalar kopartıp, çeşitli uzunluklarda şeritler yapın.
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5
Reçelin üzerini kafes şeklinde kapatıp, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirin ve soğuduktan sonra servis yapın.
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