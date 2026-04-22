Videolu: Yaban Mersinli Cheesecake
Sofra mutfağımızın şefi Ali Can Sabunsoy ve arkadaşı Muratcan Süreli'nin siz takipçilerimiz için hazırladığı videolu, tam tarifiyle cheesecake hazırladılar. Kendi mutfağınızda mutlaka denemeniz gereken bu lezzete bayılacaksınız!
Yaban Mersinli Cheesecake İçin Gerekli Malzemeler
1
Tabanı için bisküvileri mutfak robotunda un haline getirin. Eritilmiş tereyağı ile harmanlayıp kelepçeli kalıbın tabanına yayın. Bardak altıyla iyice bastırarak sıkıştırın.
2
Tabanı önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Çıkarıp tamamen soğuması için kenara alın.
3
Krema için geniş bir kapta şeker ve labne peynirini pürüzsüz olana kadar çırpın. Krema, nişasta, vanilya, tuz ve limon suyunu ekleyerek karıştırmaya devam edin.
4
Yumurtaları karışıma teker teker ilave edin. Fazla hava kabarcığı oluşmaması için bu aşamada çok hızlı çırpmamaya özen gösterin. Hazırladığınız kremayı soğuyan tabanın üzerine boşaltın.
5
Yaban mersini sosu için tüm malzemeleri küçük bir sos tenceresine alın. Orta ateşte karıştırarak kıvam alana kadar pişirip ılımaya bırakın.
6
Ilıyan sostan cheesecake harcının üzerine kaşıkla noktalar halinde ekleyin. Kürdan yardımıyla dairesel hareketler yaparak mermer efekti verin.
7
Kalıbı tekrar fırına koyun. Sıcak fırında 170 derecede yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Kenarlar sabitlenip orta kısım hafifçe sallanırken fırını kapatın.
8
Fırını kapatıp kapağını aralayın, cheesecake'i içinde ılınmaya bırakın. Ardından buzdolabında en az 3-4 saat (tercihen 1 gece) dinlendirin. Dilimleyip servis yapın.
