Ahududulu Cheesecake
Dünyanın en büyük cheesecake’i, 2017 yılında Meksika’da yapılmıştır. Bu cheesecake, 4.703.14 kilogram ağırlığındaydı ve Guinness Dünya Rekorları’na girmiştir.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bisküviyi rondo'dan geçirerek un haline getirin. Eritilmiş tereyağı ile karıştırın. Karışımı orta boy ve kelepçeli bir kek kalıbının tabanına eşit şekilde bastırarak yayın. Buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
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2
Cheesecake tabanı için krem peyniri ve şekeri mikserle çırpın. Krema, yumurta, un ve vanilya ekleyerek çırpmaya devam edin. Karışımı, bisküvi tabanının üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 50-60 dakika pişirin. Cheesecake'i oda sıcaklığına gelene kadar soğutun, ardından buzdolabında 3-4 saat dinlendirin.
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3
Ahududu sosu için ahududu, toz şeker ve limon suyunu küçük bir tencerede pişirin. Ahududu yumuşayıp, şeker eridiğinde, nişastayı su ile karıştırıp ekleyin. Karışım koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Sosu ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
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4
Cheesecake'in üzerine soğumuş frambuaz sosunu dökün. Üzerini ahududu ile süsleyin. Dilimleyerek servis yapın.
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