Elmalı Armutlu Milföy Tartlar
Kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tart tarifi milföy hamurunun mevsiminde elmalarla donatılarak hazırlandığı bir şaheser haline geliyor. Hazırlayacağınız bu tarifle birlikte tatlı ihtiyacınızı sağlıklı bir yoldan karşılamış olacaksınız.
Malzemeler
Yapılışı
Meyveleri istediğiniz şekilde ince dilimleyin.
Üç adet dikdörtgen milföyü pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Kenarlarından birer parmak çerçeve bırakacak şekilde bıçakla nazikçe çizin.
İç kısmının kabarmaması için çatalla delikler açın. Portakal reçeli sürüp meyve dilimlerini yerleştirin.
Milföy çerçevesine çırpılmış yumurta sarısı sürün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Oda sıcaklığına gelince pudra şekeri serpin. Nar ve cevizle süsleyip servis yapın.
