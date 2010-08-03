Meyveli Tartöletler
Malzemeler
Yapılışı
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1
Büyüklüğünde parçalar kopararak içleri boş kalacak şekilde tart kalıbında pişirin. Kremasını hazırlamak için süt, un, nişasta, vanilya, damla sakızı ve şekeri bir tencerede muhallebi kıvamına gelene dek karıştırarak pişirin.
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2
Sonrasında tereyağını ilave edin ve karıştırarak soğutun. Soğuduğunda toz krem şantiyi ekleyin. Mikserde iyice karıştırın. Boş olarak pişirdiğiniz tartların içine soğuyan muhallebiden birer yemek kaşığı koyarak kivi, muz ve çilek ile süsleyin.
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3
Kıvam verici ile parlattıktan sonra servis yapın.
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