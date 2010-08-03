Meyveli Tartöletler

Sonrasında tereyağını ilave edin ve karıştırarak soğutun. Soğuduğunda toz krem şantiyi ekleyin. Mikserde iyice karıştırın. Boş olarak pişirdiğiniz tartların içine soğuyan muhallebiden birer yemek kaşığı koyarak kivi, muz ve çilek ile süsleyin.