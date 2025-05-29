Çilekli Galette

Un, badem unu, şeker ve tuzu mümkünse mutfak robotunda karıştırın. Robot yerine işlemi elle yapacaksanız çok hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Soğuk tereyağı parçalarını ilave edin. Robotta veya elle karıştırma işini karışım iri kum tanesi kıvamına gelene kadar devam ettirin.