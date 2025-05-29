Çilekli Galette
Tatlıyla doğallığı buluşturan enfes bir lezzet: Çilekli Galette
Malzemeler
Yapılışı
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1
Un, badem unu, şeker ve tuzu mümkünse mutfak robotunda karıştırın. Robot yerine işlemi elle yapacaksanız çok hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Soğuk tereyağı parçalarını ilave edin. Robotta veya elle karıştırma işini karışım iri kum tanesi kıvamına gelene kadar devam ettirin.
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2
Yavaşça soğuk suyu ilave edip yoğurmaya devam edin. Hızlı hareketlerle hamuru yarım santim kalınlığında olacak şekilde yuvarlak açın. Üzerini yağlı kağıtla kapatıp buzdolabında 25 dakika dinlendirin.
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3
Çilekli harç için çilekleri iyice yıkayıp suyunu süzün. Boyuna ortadan ikiye kesin. Bal, nişasta ve baharatlarla karıştırın. Buzdolabından çıkardığınız hamuru 5 dakika bekletin.
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4
Hamurun kenarlarından 3-4 santimlik boşluk kalacak şekilde çilek dilimlerini hamurun üzerine dizin. Hamurun kenarlarını çileklere doğru katlayın. Badem serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından alıp 5-10 dakika dinlendirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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