Ev Yapımı Dondurma
Küçük büyük herkesin severek yediği dondurma, sıcak yaz günlerinde serinlemek için birebir. Üstelik ev yapımı ve sağlıklı olursa da tadından yenmez olur. İşte sizlere evde kolaylıkla yapabileceğiniz nefis ev yapımı dondurma tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Hindistan cevizini pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine yayıp, önceden ısıtılmış 100 derece fırında 30 dakika kurutun.
-
2
Fırının derecesini 80'e indirip 15 dakika daha kurutun.Fırından alıp, tencereye aktarın. Üzerine krema, Hindistancevizi sütü ve süt, ekleyip ocağa oturtun.
-
3
Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, 10 dakika karıştırarak pişirin. Tel süzgeçten geçirip, sütlü karışımı kenara alın. Ayrı bir yerde yumurta sarısı, toz şeker ve tuzu çırpın.
-
4
Üzerine sütlü karışımı kaşık kaşık ekleyin. Tüm malzemeyi tekrar tencereye alıp, çırpma teliyle karıştırarak koyulaşıncaya kadar 10 dakika pişirin. Daha sonra orta boy bir kaseye alıp soğutun.
-
5
Derin dondurucuya yerleştirip, 30 dakika dinlendirin. Çıkarıp, çikolata parçalarını ekleyin. Geniş bir kabın yarısına kadar buz ve 3/4 su bardağı kalın tuz koyup, içine dondurma olan kabı yerleştirin.
-
6
Mikser yardımıyla dondurmayı 10 dakika çırpın. Streç filmle kaplayıp, 45 dakika derin dondurucuda dinlendirin. Çıkarıp mikser yardımıyla 5 dakika çırpın.
-
7
Daha sonra dondurma kabını diğer kabın içinden çıkarın. Dondurmanın olduğu kabı streç filmle kaplayıp, 3 saat derin dondurucuda dinlendirin. Servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
- Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
- Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar