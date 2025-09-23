Şeftalili Muzlu Dondurma
Hem sağlıklı hem de çok lezzetli! Şeftalinin tatlılığı ve muzun kremsi dokusuyla hazırlanan bu dondurma, katkı maddesi olmadan serinlemenin en doğal yolu.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Muzları soyup ikiye bölün. Şeftalilerin çekirdeğini çıkarıp, kabuğuyla birlikte 4-6 parçaya kesin. Tüm meyveleri buzdolabı poşetine alıp, dondurucuya koyun. En az 4-5 saat, tercihen gece boyunca dondurucuda bekletin.
-
2
Donmuş meyveleri blender'e alın. Üzerine süzme yoğurt, hurma suyu ve dalından sıyırdığınız lavanta çiçeklerini ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.
-
3
Bir kaba döküp üzerini streç film ile kapatıp derin dondurucuya kaldırın. 1 saat sonra çıkarıp çatalla ezerek iyice karıştırın. Bu işlemi birer saat aralıklarla 3-4 kez daha tekrarlayın. Kabın üzerini streç ile sıkıca kapatıp 1 gece derin dondurucuda bekletin. Dondurma kaşığı ile şekillendirip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Hızlı Hafta 7 Güne Pratik Tarifler
- Zeynep Dinç'ten Elmalı Ilık Sonbahar
- İnci Bak'tan Uskumrulu Tabaklar