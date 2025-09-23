Tarif Ara
Şeftalili Muzlu Dondurma

KOLAY 10 DAKİKA

Hem sağlıklı hem de çok lezzetli! Şeftalinin tatlılığı ve muzun kremsi dokusuyla hazırlanan bu dondurma, katkı maddesi olmadan serinlemenin en doğal yolu.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Muzları soyup ikiye bölün. Şeftalilerin çekirdeğini çıkarıp, kabuğuyla birlikte 4-6 parçaya kesin. Tüm meyveleri buzdolabı poşetine alıp, dondurucuya koyun. En az 4-5 saat, tercihen gece boyunca dondurucuda bekletin.

  • 2

    Donmuş meyveleri blender'e alın. Üzerine süzme yoğurt, hurma suyu ve dalından sıyırdığınız lavanta çiçeklerini ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.

  • 3

    Bir kaba döküp üzerini streç film ile kapatıp derin dondurucuya kaldırın. 1 saat sonra çıkarıp çatalla ezerek iyice karıştırın. Bu işlemi birer saat aralıklarla 3-4 kez daha tekrarlayın. Kabın üzerini streç ile sıkıca kapatıp 1 gece derin dondurucuda bekletin. Dondurma kaşığı ile şekillendirip servis yapın.

