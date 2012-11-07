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Kavun Kremalı Tartlar

Kavun Kremalı Tartlar
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tart hamuru için un ve tereyağını bir kaba alıp, elinizle kum gibi olana dek ufalayın. Tuz ve pudra şekerini ilave edip, karıştırın. En son malzemelerin toparlanması için soğuk suyu katın ve yoğurun. Hamurdan cevizden büyük parçalar koparın ve yağlanmış küçük tart kalıplarının içine elinizle yayarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin. Ilındıktan sonra kalıplardan çıkarın. Krema için süt, un, yumurta sarısı, toz şeker ve vanilyayı bir tencereye alın. Çırpıcı ile iyice tüm malzemeyi çırpın ve koyu bir kıvam elde edene kadar karıştırarak pişirin. Piştikten sonra ılınmaya bırakın. Tereyağını ekleyin ve karıştırın. Diğer taraftan kavunun yarısını rendeleyin ve kremanın içine katın. Kalan yarım kavunu küp şeklinde doğrayın. Ilınan tartların içine kavunlu kremayı paylaştırın. Küp doğranmış kavun ve çilekle süsleyip, servis yapın.

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