Vişnovi Tart (Vişneli Kek)
Malzemeler
Yapılışı
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Pudra şekerini ve oda sıcaklığında beklemiş tereyağını bir kaba alıp tahta kaşıkla iyice ezerek karıştırın. Yumurtaları tek tek ekleyip karışıma yedirin. Eleyerek unu, vanilya ve kabartma tozunu ekleyin ve karıştırın. Vişne kompostosunu da ekleyip karıştırın. Karışımı yağlanmış dikdörtgen fırın tepsisine yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyin ve vişne sos ile servis yapın.
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