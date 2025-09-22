Çilekli Tart
Yazın tüm güzelliği bir tartta buluştu! Ağızda dağılan hamurun üzerinde, kremsi pastacı kreması ve taptaze çileklerin eşsiz lezzeti... Çilekli tart, her çatalda mutluluk vaat ediyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Tart hamuru için un, toz şeker, badem unu, tuz ve tereyağını bir kaba alıp parmak uçlarıyla kırıntı kıvamına getirin. Yumurtayı ekleyip hızlıca yoğurun. Hamuru streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin.
-
2
Hamuru iki yağlı kağıt arasında açıp kalıba yerleştirin. Çatal ile delin, tekrar dolaba koyun.
-
3
Dinlenen hamurun üzerine yağlı kağıt ve bakliyat ağırlık koyup önceden ısıtılmış 175 derece fırında 10 dakika ön pişirme yapın. Kağıt ve ağırlığı alıp tart kızarana kadar pişirmeye devam edin.
-
4
Krema için yumurta sarısı ve şekeri çırpın, mısır nişastasını ekleyin.
-
5
Ayrı bir tencerede süt ve vanilyayı ısıtın. Sıcak sütten bir miktar alıp yumurtalı karışıma ekleyin. Ardından bu karışımı tenceredeki süte ekleyip karıştırarak pişirin.
-
6
Ocaktan alıp üzerine temas edecek şekilde streç film kapatıp soğutun. Üzerine krema ve krem şanti ekleyip çırpın.
-
7
Kremayı pişmiş tartın üzerine yayın. Meyvelerle süsleyip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Bağ Bozumu Sofrası
- Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
- Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel
ve Daha Fazlası ...ABONE OL