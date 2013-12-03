Çikolata ve Fındıklı Tart

Yulaflı bisküvileri robottan geçirin. Üzerine dövülmüş fındık, tereyağı ve toz tarçını ekleyip tekrar robottan geçirin. Karışımı 20 cm çapında, pişirme kağıdı ile kaplanmış bir kalıba bastırarak yayın. Buzdolabında yarım saat dinlenmeye bırakın.300 ml krema ve bitter çikolatayı benmari usulü eritip iyice karıştırın ve vanilya ekstratını ekleyin. Oda sıcaklığında 10 dakika bekleterek kıvam almasını sağlayın. Daha sonra buzdolabında beklettiğiniz tabanın üzerine yayın ve tekrar buzdolabında en az 6-8 saat bekletin.Sosu için beyaz çikolata ile kremayı benmari usulü eritin ve soğutup tartın üzerine gezdirin. Üzeri için pudra şekerini suyla birlikte bir kaba alın ve ocağa oturtun. Karamelize olmaya başladığında çikolatayı ekleyin. Sıvı bir karışım haline geldiğinde fındıkları ekleyip iyice karışıma bulanmalarını sağlayın. Fındıkları pişirme kağıdının üzerine alın ve sertleşmelerini bekleyin. Tartın üzerine yayın ve dilimleyerek servis yapın.