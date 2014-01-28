Böğürtlenli Tart

Margarin, un, 7 çorba kaşığı toz şeker, yumurta ve bir tutam tuzu mikserle özleşene kadar çırpın. Daha sonra hamuru top gibi yapıp, üzerine streç film sarın. 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Hamuru ince bir biçimde açıp, 20 cm çapında, hafifçe yağlanmış ve unlanmış yüksek kenarlı bir tart kalıbına yayın. Üzerine yağlı kağıt koyup, bir avuç kuru fasulye ya da nohut atın (kabarmaması için). Önceden 180 derece ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Yağlı kağıdı ve fasulyeleri çıkarıp, tart altın sarısı renk alıncaya kadar 5-6 dakika daha pişirin. Soğuyan tart hamurunun üzerine, yıkayıp kuruladığınız böğürtlenlerin bir kısmını yayın. 6-7 tane böğürtleni süslemek için ayırın. Kalanını pudra şekeriyle çırpın. Süt ve kremayı bir tencereye alın. Vanilya çubuklarını ikiye bölerek süte ekleyin ve kaynatın. Yumurta sarıları ile kalan şekeri benmariye uygun bir kapta çırpın. Vanilya çubuklarını çıkararak, kremalı sütü yumurtalara ilave edin. Yaklaşık 10 dakika benmari usulü, koyu bir kıvamda pişirin. 10 gram jelatini 8 çorba kaşığı soğuk suda eritin. Kremaya katıp, karıştırarak ocaktan indirin. Naneleri yıkayıp, kenarda bekletin. Kremayı soğutup buzdolabında bekletin. Böğürtlenlerin üzerine yayın. Buzdolabında biraz daha bekletin. 1 su bardağı su ile kalan jelatini eritin ve soğumaya bırakın. Daha sonra böğürtlen sosuna ekleyin. Tartın üzerine yayıp, buzdolabında 4 saat soğutun. Kalan böğürtlenlerle ve nane yapraklarıyla süsleyip servis yapın.Benmari usulü eritmek: Eriteceğiniz malzemeyi küçük bir kabın içine alıp, bu kabı da su dolu başka bir kaba koyun. Malzemeyi buhar yardımı ile eritin.