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Aşureli Tart

Aşureli Tart
ORTA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Derin bir kaba tereyağı, yoğurt, pudra şekeri ve tuz koyup karıştırın. Unu, nişastayı, toz antep fıstığını ilave edin. Yoğurup, gerekirse soğuk su ekleyin. Tart kalıbını iyice yağlayın. Yoğurduğunuz hamuru tart kalıbı büyüklüğünde açıp, kalıbın içine yayın. 180 derece fırında 30-40 dakika pişirin. Bu arada aşureyi, ambalaj üzerindeki tarife göre hazırlayın (poşetin tamamını 3.5 su bardağı süte ilave edin. Orta ateşte karıştırarak 20 dakika kaynatın). Soğumaya bırakın. Fırından aldığınız tart soğuyunca, üzerine aşureyi yayın. Dondurma ile birlikte servis yapın.

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