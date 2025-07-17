Tahinli Cheesecake
Tahinle zenginleşen kremamsı dokusu ve tabansız hafif yapısıyla Tahinli Cheesecake, hem sağlıklı hem leziz bir tatlı alternatifi!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Cevizi blender'de pirinç tanesi boyutuna gelene kadar çekin ve bir kaseye alın.
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2
Kuru incirleri veya tercih ettiğiniz kuru meyveyi blender'e alın. İyice çekin. Cevizle birlikte bir kasede yoğurarak hamur kıvamına getirin. Bu karışımdan daha sonra üzerini süslemek için 1 yemek kaşığı kenara ayırın.
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3
20 cm çapında kelepçeli kek kalıbının tabanına pişirme kağıdı serin. Karışımı kalıba dökün. Spatula yardımıyla bastırarak sıkıştırın.
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4
Dolgusu için Hindistan cevizi yağı ve kakao yağını benmari usulü eritin. Çiğ kajuyu sıcak suda 10 dakika bekletin, ardından süzün. Tüm dolgu malzemelerini blender'e alın. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.
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5
Hazırladığınız dolgu karışımını tabanın üzerine dökün ve spatula ile düzleştirin. Üzerini streç film ile kapatın. Buzdolabında bir gece bekletin. Ertesi gün buzdolabından çıkarın. Oda sıcaklığında 5-10 dakika bekletin.
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6
Karamel sos için Hindistan cevizi sütünü ve şekeri tencereye alın. Kısık ateşte kıvamı koyulaşana kadar karıştırarak 30-40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra cheesecake'in üzerine gezdirin. Yenilebilir çiçekler, ceviz ve taban hamurundan ayırdığınız kırıntılar ile süsleyerek servis yapın.
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