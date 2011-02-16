Vanilyalı Sufle
Vanilyalı sufle, sofralarınıza lezzet katacak bir sütlü tatlı tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
6 yemek kaşığı patates ununu yarım su bardağı süt ile açın. Büyük bir tencereye toz şekeri ve kalan sütü alıp ocağa oturtun. Sürekli karıştırarak pişmeye bırakın. Süt kaynamaya başladığında açtığınız patates ununu ekleyin.
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2
Koyuca bir kıvama gelene dek ağır ateşte pişirin. Ateşin üzerinden indirdikten sonra tereyağını ilave edin. Tereyağı eriyene dek karıştırın.
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3
Yumurtaların aklarını ve sarılarını ayırın. Karışım ılınınca yumurta sarılarını teker teker tencereye ekleyin. Vanilyayı katıp karıştırın Yumurta aklarını ayrı bir kaba alın. Üzerine biraz tuz serpip kar gibi olana dek çırpın.
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4
Tahta bir kaşıkla alarak vanilyalı karışıma ilave edip karıştırın. Hazırladığınız sufle hamurunu içi yağlanmış ve şekerlenmiş sufle kaplarına doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirip bekletmeden servis yapın.
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