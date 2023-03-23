Süt Tatlısı

Bu kez nişastalı karışımı karıştırarak sütün içine dökün. 5 dakika pişirip ocaktan alın. Tereyağını ekleyip iyice karıştırın. Ve fırın kabına doldurun. Üzeri için tüm malzemeyi karıştırın ve fırça yardımı ile tatlının üzerine sürün.