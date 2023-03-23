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Süt Tatlısı

Süt Tatlısı
KOLAY

İftardan sonra hafif bir tatlı olsa iyi giderler diyorsanız, bu tarifimiz tam size göre! Kolay yapımı ve lezzetli sunumuyla süt tatlısı tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bir su bardağı süt, semolina unu veya irmik, nişasta, şeker, yumurta, limon kabuğu ve vanilyayı geniş bir kaba alıp iyice karıştırın.

  • 2

    Kalan sütü kaynatmadan ısıtın ve ocaktan alın. Isınan sütten 1 kepçe dolusu nişastalı karışımın içine karıştırarak ilave edin. Aynı işlemi 4-5 kez tekrarlayın.

  • 3

    Bu kez nişastalı karışımı karıştırarak sütün içine dökün. 5 dakika pişirip ocaktan alın. Tereyağını ekleyip iyice karıştırın. Ve fırın kabına doldurun. Üzeri için tüm malzemeyi karıştırın ve fırça yardımı ile tatlının üzerine sürün.

  • 4

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra buzdolabında dinlendirin. Tarçın ve pudra şekeri serpip soğuk olarak servis yapın.

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