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Krem Karamel

Krem Karamel
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Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifiyle krem karamel...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bu pratik tatlı için, tüm malzemeyi bir tencereye alıp, muhallebi hazırlar gibi pişirin. Tencerenin kapağını kapalı tutun ki, kaymaklanmasın. Karamel için tavaya şekeri ve suyu koyup, orta ateşte karamel haline getirin.
  • 2
    Kalıpların dibine eşit olarak dağıtıp, soğumadan muhallebiyi dökün ve buzdolabında mümkün olduğunca bekletin. Servis yapmadan önce kalıpları tatlı tabaklarına ters çevirin. Tatlınızı dilediğiniz gibi süsleyin.

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