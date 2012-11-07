Krem Karamel
Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifiyle krem karamel...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bu pratik tatlı için, tüm malzemeyi bir tencereye alıp, muhallebi hazırlar gibi pişirin. Tencerenin kapağını kapalı tutun ki, kaymaklanmasın. Karamel için tavaya şekeri ve suyu koyup, orta ateşte karamel haline getirin.
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2
Kalıpların dibine eşit olarak dağıtıp, soğumadan muhallebiyi dökün ve buzdolabında mümkün olduğunca bekletin. Servis yapmadan önce kalıpları tatlı tabaklarına ters çevirin. Tatlınızı dilediğiniz gibi süsleyin.
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