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Fırın Sütlaç

Fırın Sütlaç
ORTA 30 DAKİKA

Üzeri nar gibi kızarmış, içi yumuşacık kıvamıyla Fırın Sütlaç, klasik Türk mutfağının en sevilen sütlü tatlılarından!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Pirinci yıkayıp tencereye alın. Üzerine 1 çay bardağı su ekleyip kaynatın. Suyunu çekince süt ilave edin ve kısık ateşte pirinç yumuşayıncaya kadar arada bir karıştırarak pişirin.Toz şeker ilave edip karıştırın.

  • 2

    Ayrı bir yerde yarım çay bardağı su, pirinç unu ve vanilyayı çırpın. Ardından tencereye ekleyip karıştırın ve 2 dakika pişirin.

  • 3

    Sütlacı fırına dayanıklı kaselere pay edin. Fırın tepsisine 1 su bardağı su koyun. Kaseleri tepsiye yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana dek pişirin. Fındık ile süsleyip servis yapın.

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