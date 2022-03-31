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Kadayıflı Paşa Sarması

Kadayıflı Paşa Sarması
KOLAY 20 DAKİKA

İftardan sonra sindirimi kolaylaştırması için genellikle hafif sütlü tatlılar tercih edilir. Kolay sindirimiyle, ağzınızı tatlandıracak Kadayıflı Paşa Sarması tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Sütü bir tencereye alıp üzerine toz şeker ve un ekleyip topak kalmayana dek iyice karıştırın. Ocağa oturtup koyulaşana kadar pişirin ve ocaktan alın. Üzerine vanilya ve tereyağını ilave edip mikser yardımıyla 15 dakika çırpın.

  • 2

    Büyük boy fırın tepsisinin içine kadayıfı yayın. Kıvamı yumuşayan muhallebiyi ıslatılmış kaşık yardımıyla kadayıfın üzerine yayın. 3 saat buzdolabında bekletin.

  • 3

    Daha sonra 12x12 cm'lik kareler halinde dilimleyin. Ortalarına ceviz koyup tarçın serpin. Rulo şeklinde sarıp servis yapın.

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