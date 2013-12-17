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Öğünler Sütlü Tatlılar Su muhallebisi

Su Muhallebisi

Su Muhallebisi
ORTA

Su muhallebisi, lezzetli ve pratik bir sütlü tatlı tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Sütü tencereye alarak kaynamaya bırakın. Kaynamak üzereyken toz şekeri ilave edin. Nişastayı 1 su bardağı su ile açın. Daha sonra karıştırarak süte ilave edin.
  • 2
    Vanilyayı da ekledikten sonra bir - iki taşım kaynatarak ocağın altını kapatın. Kuplara pay edin. Sosu hazırlamak için, çilek ve pudra şekerini blenderden geçirin. Muhallebinin üzerine gezdirerek servis yapın.

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