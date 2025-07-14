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İsli Muhallebi

İsli Muhallebi
KOLAY 15 DAKİKA

Alışılmışın dışında bir tatlı deneyimi! İsli aromasıyla fark yaratan bu muhallebi, geleneksel lezzetlere modern ve gizemli bir dokunuş katıyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bir tencereye süt, toz şeker ve vanilyayı alın. Şeker eriyene kadar iyice karıştırın.

  • 2

    Başka bir tencereye tereyağını alın. Üzerine un ve nişasta ilave ederek kavurun.

  • 3

    Hazırladığınız sütlü karışımı, azar azar unlu karışıma ekleyin. Çırpma teli yardımıyla sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvamına geldiğinde tencereyi ocaktan alın.

  • 4

    Kaselere paylaştırın. Üzeri kabuk bağlayana kadar oda sıcaklığında bekletin. Hindistan cevizi ve yıldız anason ile süsleyerek servis yapın.

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