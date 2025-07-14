İsli Muhallebi
Alışılmışın dışında bir tatlı deneyimi! İsli aromasıyla fark yaratan bu muhallebi, geleneksel lezzetlere modern ve gizemli bir dokunuş katıyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir tencereye süt, toz şeker ve vanilyayı alın. Şeker eriyene kadar iyice karıştırın.
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2
Başka bir tencereye tereyağını alın. Üzerine un ve nişasta ilave ederek kavurun.
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3
Hazırladığınız sütlü karışımı, azar azar unlu karışıma ekleyin. Çırpma teli yardımıyla sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvamına geldiğinde tencereyi ocaktan alın.
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4
Kaselere paylaştırın. Üzeri kabuk bağlayana kadar oda sıcaklığında bekletin. Hindistan cevizi ve yıldız anason ile süsleyerek servis yapın.
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