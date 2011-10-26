Tarif Ara
Mandalina Pelteli Muhallebi

ORTA

Hafif ve meyveli bir tatlı arıyorsanız, mandalina pelteli muhallebimiz tam da aradığınız lezzet!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Süt toz şeker ve vanilyayı bir tencereye alıp, kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Daha sonra ocaktan alıp, vanilyayı çıkarın. Bu arada un ve yumurtaları mikserle çırpın. Kaynamış sütten bir kepçe alıp yumurtalı karışıma katın, malzemenin daha akışkan bir hale gelmesini sağlayın. Tenceredeki sütü kısık ateşte ocağa alıp, yumurtalı karışımı çok yavaş sütün içine akıtın.
  • 2
    Sürekli karıştırarak muhallebi haline getirin. İyice kıvamını bulunca ocağı kapatın. 30x30 cm'lik bir cam tepsiyi hafifçe ıslatın. Muhallebiyi içine döküp yayın. Buzdolabına koyup soğutarak dondurun. Bu arada mandalinaların suyunu sıkın. Nişasta ve toz şekerle karıştırıp pelte kıvamına gelene dek pişirin. Altını kapatıp, iyice donan muhallebinin üzerine dökün. Tekrar buzdolabına koyun. Birkaç saat bekletip, dilimleyerek servis yapın.

