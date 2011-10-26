Mandalina Pelteli Muhallebi

Süt toz şeker ve vanilyayı bir tencereye alıp, kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Daha sonra ocaktan alıp, vanilyayı çıkarın. Bu arada un ve yumurtaları mikserle çırpın. Kaynamış sütten bir kepçe alıp yumurtalı karışıma katın, malzemenin daha akışkan bir hale gelmesini sağlayın. Tenceredeki sütü kısık ateşte ocağa alıp, yumurtalı karışımı çok yavaş sütün içine akıtın.