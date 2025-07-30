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Fırında Sütlü Ekmek Tatlısı

Fırında Sütlü Ekmek Tatlısı
ORTA 20 DAKİKA

Fırında pişerek hafifçe kızaran sütlü ekmek tatlısı, pratik yapımı ve yumuşacık dokusuyla çay saatlerinin favorisi oluyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tost ekmeklerini üçgen şeklinde ikiye kesin. Eritilmiş tereyağını bir fırça yardımıyla her iki yüzüne sürün.
  • 2

    Derin bir kapta yumurtaları iyice çırpın. Üzerine şekeri, vanilyayı ve tuzu ekleyerek karıştırmaya devam edin. Son olarak sütü ilave edin. İyice çırpın.

  • 3

    Yağladığınız bir fırın kabına ekmekleri dikey veya hafif üst üste gelecek şekilde yerleştirin. Hazırladığınız sütlü karışımı ekmeklerin üzerine dökün. Karışımın ekmeklere iyice çekmesi için üzerini streç filmle kapatın. Buzdolabında 1 saat dinlendirin.

  • 4

    Ekmek dilimlerinin üzerine tarçın ve muskat serpin. Fırın kabını yarısına kadar sıcak su dolu bir fırın tepsisinin içine yerleştirin.

  • 5

    Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 40-50 dakika pişirin. Fırından çıkan tatlıyı ılık ya da soğuduktan sonra servis yapın.

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