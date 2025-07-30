Fırında Sütlü Ekmek Tatlısı
Fırında pişerek hafifçe kızaran sütlü ekmek tatlısı, pratik yapımı ve yumuşacık dokusuyla çay saatlerinin favorisi oluyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Tost ekmeklerini üçgen şeklinde ikiye kesin. Eritilmiş tereyağını bir fırça yardımıyla her iki yüzüne sürün.
-
2
Derin bir kapta yumurtaları iyice çırpın. Üzerine şekeri, vanilyayı ve tuzu ekleyerek karıştırmaya devam edin. Son olarak sütü ilave edin. İyice çırpın.
-
3
Yağladığınız bir fırın kabına ekmekleri dikey veya hafif üst üste gelecek şekilde yerleştirin. Hazırladığınız sütlü karışımı ekmeklerin üzerine dökün. Karışımın ekmeklere iyice çekmesi için üzerini streç filmle kapatın. Buzdolabında 1 saat dinlendirin.
-
4
Ekmek dilimlerinin üzerine tarçın ve muskat serpin. Fırın kabını yarısına kadar sıcak su dolu bir fırın tepsisinin içine yerleştirin.
-
5
Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 40-50 dakika pişirin. Fırından çıkan tatlıyı ılık ya da soğuduktan sonra servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan kabak ve patlıcanla ezber bozan tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler