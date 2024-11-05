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Videolu: Magnolia Tarifi

Magnolia, sofralarınıza lezzet katacak bir tatlı tarifi.

Magnolia Tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Un, nişasta, toz şeker, yumurta sarısı ve sütü derin bir tencereye alıp güzelce karıştırın. Ocağa oturtup orta ısıda sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan alıp vanilya ve tereyağını ekleyin.

  • 2

    Kabuk bağlamaması için üzerini streç filmle kapatın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra yoğunlaştırmış sütü katıp karıştırın. Soğuk kremayı derin bir kaba alıp mikser yardımı ile çırparak kabartın.

  • 3

    Daha sonra diğer karışıma ilave edin ve spatula yardımı ile aşağıdan yukarıya doğru karıştırın.

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