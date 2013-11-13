Fırında Sütlaç

Yıkanmış pirinci 1 çay bardağı su ile kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin (eğer suyunu çekerse biraz daha sıcak su ekleyin). Süt ve toz şekeri ilave edin. Kaynamaya başlayınca az su ile açtığınız nişastayı yavaşça ekleyin ve bir yandan da karıştırın.