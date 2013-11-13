Fırında Sütlaç
Krema kıvamındaki bu tatlı, hem yapımı kolay hem de damaklarda kalıcı bir tat bırakıyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yıkanmış pirinci 1 çay bardağı su ile kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin (eğer suyunu çekerse biraz daha sıcak su ekleyin). Süt ve toz şekeri ilave edin. Kaynamaya başlayınca az su ile açtığınız nişastayı yavaşça ekleyin ve bir yandan da karıştırın.
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2
Koyuca bir kıvam alana kadar dibinin tutmaması için arada bir karıştırarak pişirin. Isıya dayanıklı kaplara paylaştırın ve fırın tepsisine yerleştirin.
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3
Fırının en alt kısmına su dolu bir kase koyun ve tepsiyi fırına verin.
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4
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Üzerine dövülmüş ceviz serpin ve soğuduktan sonra servis yapın.
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