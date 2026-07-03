Mango Dragon Fruit Refresher

AŞÇININ NOTU

Dragon fruit aroması hafiftir, asıl güçlü tat mangodan gelir. Bu yüzden dragon fruit daha çok renk ve görsellik için kullanılır.

Canlı pembe renk için kırmızı/pembe dragon fruit kullanmalısınız. Beyaz dragon fruit kullanırsan renk çok belirgin olmaz.