Mango Dragon Fruit Refresher
Mango püresi ve dragon fruit karışımıyla hazırlanan bu içecek, yaz aylarında serinlemek ve vitamin almak için ideal bir seçimdir. Tarif detayları burada!
Mango Dragon Fruit Refresher İçin Malzemeler
Mango Dragon Fruit Refresher Yapılışı
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1
Mango püresi, dragon fruit püresi, limon suyu ve şeker şurubunu karıştırın.
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2
Bardağa bol buz ekleyin. Üzerine hazırladığınız meyveli karışımı dökün.
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3
Soğuk su, soda veya beyaz üzüm suyu ekleyin. Hafifçe karıştırın.
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4
Dragon fruit parçalarıyla servis edin..
Dragon fruit aroması hafiftir, asıl güçlü tat mangodan gelir. Bu yüzden dragon fruit daha çok renk ve görsellik için kullanılır.
Canlı pembe renk için kırmızı/pembe dragon fruit kullanmalısınız. Beyaz dragon fruit kullanırsan renk çok belirgin olmaz.
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