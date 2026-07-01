Karpuzlu Naneli İçecek
Karpuz, nane ve limon suyu ile hazırlanan bu içecek, yaz aylarında serinlemek ve sağlıklı bir alternatif sunmak için ideal. Kolayca yapabileceğiniz tarifle, ferahlatıcı bir deneyim yaşayın.
Karpuzlu Naneli İçecek İçin Malzemeler
Karpuzlu Naneli İçecek Yapılışı
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1
Karpuzu çekirdeklerinden ayırın. Karpuz, limon suyu ve buzu blendere koyun. Pürüzsüz hale gelene kadar çekin.
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2
İsterseniz süzerek servis edin. Son olarak naneyi kısa bir süre çekin ve karışıma ekleyin.
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3
Daha ferah bir içim için servis ederken soda ekleyebilirsiniz.
Naneyi fazla blenderden geçirmek acımsı tat verebilir. Daha yumuşak aroma için naneyi en son ekleyip kısa süre çekin.
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