Soğuk Baklava Kahvesi (Cold Baklava Latte) Tarifi
Soğuk baklavanın Antep fıstığı, tarçın ve sütlü lezzetini kahveyle buluşturduk. Yazın favorisi olmaya aday soğuk baklava kahvesi tarifi.
Cold Baklava Latte Malzemeleri
Cold Baklava Latte Yapılışı
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1
Espressoyu hazırlayıp soğumaya bırakın. Süt, Antep fıstığı ezmesi, bal ve tarçını blenderde 20-30 saniye karıştırın.
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2
Bardaklara buzları paylaştırın. Sütlü karışımı buzların üzerine dökün. Soğuyan kahveyi ekleyin. Üzerine Antep fıstığı ve tarçın serpin.
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3
Son dokunuş olarak çok az bal gezdirin ve servis edin.
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