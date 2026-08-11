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Soğuk Baklava Kahvesi (Cold Baklava Latte) Tarifi

Soğuk Baklava Kahvesi Cold Baklava Latte Tarifi
KOLAY 10 DAKİKA 2 KİŞİLİK

Soğuk baklavanın Antep fıstığı, tarçın ve sütlü lezzetini kahveyle buluşturduk. Yazın favorisi olmaya aday soğuk baklava kahvesi tarifi.

Cold Baklava Latte Malzemeleri

Cold Baklava Latte Yapılışı

  • 1

    Espressoyu hazırlayıp soğumaya bırakın. Süt, Antep fıstığı ezmesi, bal ve tarçını blenderde 20-30 saniye karıştırın.

  • 2

    Bardaklara buzları paylaştırın. Sütlü karışımı buzların üzerine dökün. Soğuyan kahveyi ekleyin. Üzerine Antep fıstığı ve tarçın serpin.

  • 3

    Son dokunuş olarak çok az bal gezdirin ve servis edin.

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