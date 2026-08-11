Buzluk Limonatası Tarifi
Bir limon, bir portakal ve biraz buzla hazırlanan buzluk limonatası, yazın en pratik ev yapımı içeceklerinden biri. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz.
Buzluk Limonatası Yapmak İçin Malzemeler
Buzluk Limonatası Nasıl Yapılır?
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1
Limon ve portakalı iyice yıkayın. Meyveleri kabuklarıyla birlikte küçük parçalara ayırın ve çekirdeklerini çıkarın. Parçaları buzdolabı poşetine veya kapaklı bir kaba yerleştirerek en az 4 saat dondurun.
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2
Donmuş meyveleri blendera alın. Şekeri ve 500 ml suyu ekleyip pürüzsüz hale gelene kadar çekin. Kalan suyu ilave ederek karıştırın.
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3
İçeceği süzerek veya posalı seviyorsanız doğrudan servis edebilirsiniz. Buz ve nane ekleyerek soğuk servis yapın.
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