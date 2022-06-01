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Öğünler SMOOTHIE Ceviz sütlü hurmalı smoothie

Ceviz Sütlü Hurmalı Smoothie

Ceviz Sütlü Hurmalı Smoothie
KOLAY 10 DAKİKA

Zengin besin içeriğiyle bitmek bilmeyen bir enerji sağlayacak ceviz sütlü hurmalı smoothie tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Ceviz sütü için cevizi derin bir kaba alıp, üzerini 4-5 parmak geçecek kadar su koyun ve bir gece dinlendirin.

  • 2

    Ertesi gün suyunu süzüp yıkayın. Kabuklarını temizleyip, su, bal ve vanilya ile birlikte süt haline gelene dek rondodan geçirin.

  • 3

    Süzüp kenara alın. Smoothie için hurmaların çekirdeklerini temizleyip, kalan tüm smoothie malzemesi ile birlikte rondodan geçirin.

  • 4

    Bardaklara pay edip, tarçın ve cevizle süsleyerek servis yapın.

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