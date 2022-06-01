Ceviz Sütlü Hurmalı Smoothie
Zengin besin içeriğiyle bitmek bilmeyen bir enerji sağlayacak ceviz sütlü hurmalı smoothie tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Ceviz sütü için cevizi derin bir kaba alıp, üzerini 4-5 parmak geçecek kadar su koyun ve bir gece dinlendirin.
-
2
Ertesi gün suyunu süzüp yıkayın. Kabuklarını temizleyip, su, bal ve vanilya ile birlikte süt haline gelene dek rondodan geçirin.
-
3
Süzüp kenara alın. Smoothie için hurmaların çekirdeklerini temizleyip, kalan tüm smoothie malzemesi ile birlikte rondodan geçirin.
-
4
Bardaklara pay edip, tarçın ve cevizle süsleyerek servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
- Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
- Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL