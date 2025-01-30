Şeftali Suyu
Yazın tatlı ve sulu ikramı; şeftali suyu! Vitamin deposu, ferahlatıcı ve leziz. Şeftali ile serinlerken, yaz aylarının tadını çıkarın.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Şeftaliyi yıkayın, kabuğunu soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Küp doğrayıp, derin bir tencereye aktarın. Üzerine suyu ilave ediğ, orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra şekeri katın. Şeftali yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişirme sırasında üzerinde oluşan köpüğü bir kaşık yardımıyla alın.
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2
Pişen şeftaliyi blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.
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3
Kavanoz, şişe ya da sürahiye alarak buzdolabında soğumaya bırakın. Damak tadınıza göre servis esnasında su ilave edebilirsiniz. Buz ekleyip servis yapın.
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