Şeftali Suyu

Şeftaliyi yıkayın, kabuğunu soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Küp doğrayıp, derin bir tencereye aktarın. Üzerine suyu ilave ediğ, orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra şekeri katın. Şeftali yumuşayıncaya kadar pişirin. Pişirme sırasında üzerinde oluşan köpüğü bir kaşık yardımıyla alın.